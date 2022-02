Eawag: Durch Regenüberläufe gelangen viele antibiotikaresistente Bakterien in Flüsse

Kläranlagen sind „Hotspots“ für Antibiotikaresistenzgene und -bakterien. Darauf hat das Schweizer Wasserforschungsinstitut Eawag hingewiesen. Selbst nach der Aufbereitung in einer Kläranlage enthalten nicht entsprechend desinfizierte Abwässer um Größenordnungen mehr antibiotikaresistente Bakterien und Antibiotikaresistenzgene, als in Flüssen und Seen natürlich vorkommen. Unbehandeltes Abwasser enthalte noch weitaus höhere Werte, so das Institut.

Somit sei davon auszugehen, dass die Einleitung von unbehandeltem Abwasser die Umwelt noch stärker belastet. In Ländern mit ansonsten ausgezeichneter sanitärer Infrastruktur passiere dies, wenn starke Regenfälle zu Abwassermengen führen, die die Kapazitäten der Kanalisation oder der Kläranlagen übersteigen. Ein Gemisch aus überschüssigem Regenwasser und Abwasser werde dann unter Umgehung herkömmlicher Klärverfahren in die aufnehmenden Gewässer eingeleitet.

Die Eawag-Forschungsgruppe Mikrobielle Ökologie untersucht mikrobielle Prozesse auf Gemeinschaftsebene in natürlichen und künstlichen Systemen, darunter auch Antibiotikaresistenzen in der Umwelt. Kürzlich hat sie einen Artikel in der Fachzeitschrift Water Research veröffentlicht, in dem die Kontamination mit Antibiotikaresistenzen bei Unwettern im Fluss Murg bei Münchwilen in der Schweiz untersucht wurde, berichtete das Institut. Ziel der Forschungsgruppe war es, das Ausmaß solcher Verunreinigungen bei starken Regenfällen zu dokumentieren und quantifizieren.

