England: 99 Prozent der Badegewässer halten Qualitätsvorgaben ein

In England haben im vergangenen Jahr 99 Prozent der Badegewässer die Vorgaben zur Wasserqualität eingehalten. Das habe die Analyse von Wasserproben an 400 ausgewiesenen Stellen ergeben, teilte die britische Umweltagentur Environment Agency mit. 94,7 Prozent der Strände und Binnengewässer seien mit „ausgezeichnet“ oder „gut“ bewertet worden, während 4,3 Prozent die Mindestbewertung „ausreichend“ erreicht hätten. Damit sei der höchste Wert seit Einführung der neuen Standards im Jahr 2015 erreicht worden. Im Jahr 2019 hätten nur 98,3 Prozent der Badegewässer die geforderten Standards eingehalten.

Während der Badesaison wurden laut Umweltagentur an jedem Standort bis zu 20 Proben genommen. Jede Probe werde auf Bakterien und insbesondere auf E. coli und intestinale Enterokokken untersucht. Seit den 1990er Jahren seien bezüglich der Badegewässerqualität erhebliche Fortschritte erzielt worden. „Aber es muss noch viel mehr getan werden, um sauberere und gesündere Gewässer zu schaffen“, betonte die Umweltagentur. Wasserver- und Abwasserentsorger müssten ihre Anstrengungen zur Gewässerreinhaltung intensivieren. Die Umweltagentur unterstütze Regulierungsbehörden, Unternehmen, Landwirte und Gemeinden hierbei.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.