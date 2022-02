Feuchtgebiete in NRW um mehr als ein Fünftel geschrumpft

Die Flächen für Feuchtgebiete sind in Nordrhein-Westfalen in fünf Jahren um mehr als ein Fünftel (-20,6 Prozent) geschrumpft. Das teilte Information und Technik als Statistisches Landesamt anlässlich des Tages der Feuchtgebiete mit. Mit 25,4 Quadratkilometern seien diese Flächen Ende 2020 um 6,6 Quadratkilometer kleiner gewesen als Ende 2016. Grund für die Entwicklung sind der Klimawandel und Entwässerungsmaßnahmen für die Landwirtschaft.

Ende des vorvergangenen Jahres waren laut Statistikbehörde etwa 12,1 Quadratkilometer des Landes mit Mooren und 13,4 Quadratkilometer des Landes mit Sümpfen bedeckt. Zusammen hatten diese Feuchtgebiete einen Anteil von 0,075 Prozent an der gesamten Landesfläche.

Die Flächen für Moore seien stärker geschrumpft als solche für Sümpfe, teilte Information und Technik weiter mit. Von 2016 bis 2020 hätten sich haben sich die Moorflächen in NRW um 4,9 Quadratkilometer oder 28,8 Prozent verringert. Bei den Sumpfflächen lag der Rückgang im selben Zeitraum bei 1,7 Quadratkilometern oder 11,3 Prozent. Die Flächen von Sumpfgebieten konnten dabei gegenüber dem Vorjahr erstmals wieder ausgedehnt werden (+0,4 km² bzw. +2,9 Prozent). (EUWID/dpa)

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.