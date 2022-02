FH Münster erforscht Membrankontaktoren zur Stickstoffrückgewinnung in Kläranlagen

Membrankontaktoren zur Stickstoffrückgewinnung in Kläranlagen stehen im Mittelpunkt eines Forschungsprojekts an der FH Münster. Lea Richter untersucht in ihrer Promotion am Fachbereich Bauingenieurwesen im Institut für Infrastruktur - Wasser - Ressourcen - Umwelt (IWARU) bei Prof. Jens Haberkamp, wie Membrankontaktoren eingesetzt und optimiert werden können, teilte die Hochschule mit. Dafür führe die Promovendin unter anderem Untersuchungen an der Hauptkläranlage Münster und zusätzlich an Membrankontaktoren im kleineren Format im Labor der Hochschule durch. Die Methode sei in der kommunalen Abwasserbehandlung bisher weitgehend unerforscht, sagte Richter.

Der Wissenschaftlerin geht es in ihrem Projekt um das Prozesswasser aus der Entwässerung von Faulschlamm. Darin sei sehr viel Stickstoff enthalten, erklärte die FH Münster. Um die Stickstoffbelastung zu senken, gebe es biologische oder chemisch-physikalische Verfahren. Zu letzteren gehörten die Membrankontaktoren, denen Hohlfasermembranen zugrunde liegen. Auf der einen Seite der Membran laufe das Prozesswasser durch, auf der anderen Schwefelsäure.

„Der Stickstoff liegt im Prozesswasser in verschiedenen Formen vor, als Ammonium oder als flüchtiges Ammoniak“, erklärte Richter. Allein Ammoniak könne die Membran passieren und verbinde sich dann mit der Schwefelsäure auf der anderen Membranseite zu Ammoniumsulfat – einem Stoff, den die Landwirtschaft als Stickstoffdünger einsetze. „Um die Membrankontaktoren optimal zu nutzen, also um viel Stickstoff zurückzugewinnen, sollte möglichst viel Stickstoff in Form von Ammoniak vorliegen. Daher forsche ich daran, wie das gelingt“, sagte Richter.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.