Grüne im Saarland wollen Investitionsoffensive für die Kanalisation

Als Reaktion auf den massiven Sanierungsbedarf der Kanalisation fordern die Saar-Grünen eine Investitionsoffensive für die Abwasserkanäle. Notwendig sei eine umfängliche Bestandsaufnahme mit einem Sanierungsplan, um den Sanierungsstau in den Griff zu bekommen und noch höhere Folgekosten zu vermeiden. Das erklärte die Spitzenkandidatin der Saar-Grünen für die Landtagswahl am 27. März 2022, Lisa Becker, jetzt in einer Mitteilung.

„Der Zustand der Kanalisation unter unseren Straßen ist alarmierend. Jahrelang wurde die Instandhaltung der Abwasserkanäle sträflich vernachlässigt. Das rächt sich nun. Marode Kanäle sind nicht nur finanziell ein Problem, sondern auch für die Umwelt gefährlich“, kritisierte Becker. Es sei bereits jetzt klar, dass es dabei nicht ohne Zuschuss aus dem Landeshaushalt gehen werde. In anderen Bundesländern sei dies der Normalfall.“

Zugleich müsse es Ziel sein, die Gebühren und Beiträge für die Menschen möglichst stabil zu halten. „Von Gebühren- und Beitragserhöhungen wären vor allem ländliche Kommunen betroffen. Wenige Zahler kommen dort auf ein vergleichsweise langes Kanalnetz. Gerade diese Kommunen müssen durch einen Landeszuschuss finanziell besonders unterstützt werden“, meinte die Spitzenkandidatin.

Die Grünen sind derzeit nicht im saarländischen Landtag vertreten, sie waren bei der Wahl im März 2017 an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

