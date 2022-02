Hamburg beteiligt sich an Pilotprojekt zum Corona-Abwassermonitoring

Hamburg beteiligt sich an dem Pilotprojekt zum Corona-Abwassermonitoring. Ziel sei es, die Möglichkeiten der Erfassung von Coronaviren über ein Abwassermonitoring zu prüfen und einen gemeinsamen Ansatz für eine bundesweite systematische Überwachung zu entwickeln, teilte die Hamburger Umweltbehörde mit.

Das im laufenden Monat gestartete Projekt werde in der Hansestadt gemeinschaftlich von der Umweltbehörde, der Gesundheitsbehörde, Hamburg Wasser und dem Institut für Hygiene und Umwelt durchgeführt und über ein Jahr andauern.

Hamburg sei als einer der 20 Standorte ausgewählt worden, die in dem Modellprojekt von der Bundesregierung gefördert würden. Kürzlich hatte Berlin seine erfolgreiche Bewerbung als Standort bekannt gegeben (EUWID 6.2022).

Vorgesehen seien während der Pilotphase zwei Probenahmen pro Woche an den Zuläufen der Kläranlage Köhlbrandhöft/Dradenau. Den regionalen und nationalen Gesundheitsbehörden helfen die Daten bei der Einschätzung der Pandemieentwicklung, so die Umweltbehörde. Hamburg Wasser übernehme die Probenahme im Sielsystem; die Aufarbeitung und Analyse der Proben erfolge in Hamburg Landeslabor, dem Institut für Hygiene und Umwelt.

