Hessen plant hohe Investitionen in den Hochwasserschutz

In Hessen sind hohe Investitionen in den Hochwasserschutz erforderlich. In den nächsten vier Jahren ist in dem Bundesland mit Gesamtinvestitionen in den baulichen Hochwasserschutz wie den Bau von Hochwasserrückhaltebecken und Deichen in Höhe von 208 Mio. Euro zu rechnen. Das geht aus der Antwort des Landes-Umweltministeriums auf eine Anfrage der Linken-Fraktion im hessischen Landtag hervor. Für Maßnahmen des ökologischen Hochwasserschutzes und der Auenrenaturierung sei für diesen Zeitraum in den Haushaltsplanungen ein Gesamtinvestitionsbedarf von ca. 30 Mio. Euro ermittelt worden, heißt es in der Antwort.

Maßnahmen des ökologischen Hochwasserschutzes im Grünland, wie die Schaffung und Erweiterung von Überflutungsflächen in der Aue oder neu geschaffene andere Rückhaltemöglichkeiten in der Fläche, seien grundsätzlich geeignet, die Hochwassergefahr zu reduzieren. Das gilt insbesondere in kleinen Einzugsgebieten und bei niedrigen, fünf- bis zehnjährlichen Hochwasserereignissen, die häufiger auftreten und auch zu Sachschäden und ökologischen Beeinträchtigungen führen können.

Für einen zusätzlichen Wasserrückhalt bei großen Hochwasserereignissen seien sie jedoch nicht ausreichend, da sie entsprechend ihrer Auslegung beziehungsweise ihrer Geländegeometrie bereits mit Wasser gefüllt sind, wenn sie von einer starken Hochwasserwelle erreicht werden; dementsprechend könnten sie bei solchen Ereignissen nicht zu einer wirkungsvollen Scheitelkappung in den Flüssen beitragen, heißt es in der Antwort.

