Lippeverband beendet Arbeiten an Flutmulde bei Datteln und Olfen

Der Lippeverband hat die Arbeiten an der Flutmulde bei Datteln und Olfen abgeschlossen. Sie wurde im Rahmen des Programms „Lebendige Lippe“ zwischen der Kläranlage Dattelner Mühlenbach und der „Alten Fahrt“ des Dortmund-Ems-Kanals ausgehoben, teilte der Lippeverband mit. In den Geländevertiefungen könne sich bei Flut das Wasser schadlos einstauen. Zudem schaffe die neue Mulde Lebensraum für Tierarten, die gerne an stehenden Gewässern in Flussnähe leben.

Mit den Arbeiten hatte der Lippeverband nach eigenen Angaben im November des vergangenen Jahres begonnen. Insgesamt seien mehr als 20.000 Kubikmeter Boden neben der Brücke der „Alten Fahrt“ ausgehoben worden, um eine Geländesenkung in Ufernähe zu schaffen. In Zukunft könne das Flusswasser dort bei hohen Wasserständen einströmen und bei sinkendem Wasserstand nach und nach wieder aus der Mulde abfließen.

