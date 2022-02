Mecklenburg-Vorpommern: Weniger Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen

Im Jahr 2020 wurden in Mecklenburg-Vorpommern 19 Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen registriert, bei denen insgesamt 38.800 Liter freigesetzt wurden. Das waren fünf Unfälle weniger als im Jahr zuvor. Wie das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern mitteilte, konnten nur 58 Prozent der ausgetretenen Schadstoffe durch sachgerechte Sofort- und Folgemaßnahmen wiedergewonnen, anschließend genutzt oder ordnungsgemäß entsorgt werden. Im Jahr 2019 waren es dagegen 97 Prozent.

Bei der Beförderung wassergefährdender Stoffe ereigneten sich den Angaben zufolge 13 gemeldete Unfälle. Die dabei freigesetzten 2.700 Liter Schadstoffe der Gefährdungsklassen 1 und 2 wurden den Angaben zufolge aber zu 96 Prozent wiedergewonnen. Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wurden laut Statistikbehörde sechs Unfälle mit einer Schadstofffreisetzung von 36.100 Litern gemeldet. Davon gelangten 16.100 Liter bzw. 45 Prozent der schwach und deutlich wassergefährdenden Stoffe als Schadstoffe in die Umwelt.

Von den Unfällen sei 2020 vor allem das Flussgebiet Warnow/Peene betroffen gewesen. Hier ereigneten sich der Behörde zufolge 14 Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen, bei denen zusammen 16.300 Liter Schadstoffaustritt nicht wiedergewonnen werden konnte und somit die Umwelt belasten.

