Neue Faultürme auf Kläranlage Saarbrücken-Brebach werden in Gleitbauweise errichtet

Der Bau der Faultürme auf der Kläranlage Saarbrücken-Brebach erfolgt in Gleitbauweise. Das teilte der Entsorgungsverband Saar (EVS) mit. Dabei handele es sich um eine Material sparende, fugenfreie Baumethode, bei der sich das Schalungssystem selbsttätig hydraulisch nach oben zieht. In einer Stunde könnten ca. 13 cm betoniert werden. Mit dieser Bauweise würden die Faultürme in jeweils knapp fünf Tagen fertig gestellt, so der EVS. Die Einsparung bei der Bauzeit betrage gegenüber klassischen Techniken etwa 20 Wochen.

Der EVS hat die energetische Optimierung der Kläranlage im vergangenen Herbst gestartet. Die Umbaumaßnahmen sehen eine Anlage mit Klärschlammbehandlung im Faulturm vor und umfassen ein Volumen von rund zehn Mio. Euro. Durch die Nutzung von Klärgas will der EVS künftig etwa 3,2 Mio. kWh/a Eigenenergie erzeugen und so die Energiekosten deutlich senken. Die Faultürme sollen den Angaben zufolge einen Innendurchmesser von 12,8 m, eine Gesamthöhe ca. 16 m und ein Volumen jeweils rund 1.750 m³ haben.

