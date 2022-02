NRW: agw unterstützt ganzheitlichen Ansatz für angepasstes Hochwassermanagement

Nach der Flutkatastrophe im vergangenen Juli erwarten die Wasserverbände in NRW, in den weiteren Prozess des Landes zur Weiterentwicklung des Hochwasserschutzes einbezogen zu werden. Die Arbeitsgemeinschaft der Wasserwirtschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen (agw) sieht sich als Unterstützer des Katastrophenschutzes und der Gefahrenabwehr und fordert eine stärkere und frühzeitigere Einbindung der wasserwirtschaftlichen Expertise. Weitere Bausteine eines angepassten Hochwassermanagement sind für die agw ein ganzheitliches Flussgebietsmanagement, die Verbesserung der Informations- und Vorhersagesysteme sowie die Nutzung von Talsperren als unverzichtbares Element der Klimaanpassung.

Das schreibt die agw in ihrem neuen Positionspapier „Konsequenzen aus dem Hochwasserereignis 20212. Ziel sei, die Verantwortlichen zum Schutz von Gesundheit, Umwelt und Sachgütern mit notwendigen Daten und wasserwirtschaftlichen Erkenntnissen zu versorgen und mit diesem Know-how gemeinsam ökologische, technische und gestalterische Lösungen eines nachhaltigen Hochwassermanagements zu finden und die notwendigen Maßnahmen ganzheitlich umzusetzen. Aus Sicht der Wasserverbände erfordert Hochwassermanagement eine integrative Handlungsweise, damit die vielschichtigen und komplexen Steuerungs- und Entscheidungsprozesse optimal gestaltet werden können. Ganzheitliches Flussgebietsmanagement „von der Quelle bis zur Mündung bilde dafür einen sinnvollen Rahmen.

Laut dem Papier wollen die Wasserverbände zu einer Verbesserung der Informations- und Vorhersagesysteme für alle Abflusssituationen beitragen und diese Informationen weiterhin öffentlich verfügbar machen wollen. In der Regel liege für die Hauptgewässer ein enges Pegel- und Niederschlagsmessnetz und damit sehr gute Kenntnisse über die Abfluss- und Niederschlagssituation vor. Für die kleineren Nebengewässer seien diese Informationen jedoch häufig nicht ausreichend verfügbar. Die Gefährdungssituation könne jedoch, wie die Hochwassersituation des vergangenen Jahres gezeigt habe, gerade in diesen kleinen Einzugsgebieten je nach topographischer Lage immens sein.

