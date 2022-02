Pegelmessnetz in Sachsen-Anhalt meldet Wasserstände der Flüsse jetzt alle 15 Minuten

In Sachsen-Anhalt erfolgt die Warnung vor Hochwassergefahren jetzt noch genauer und verlässlicher. Im Auftrag des Umweltministeriums wurde hierfür das Pegelmessnetz für 1,31 Mio. Euro erfolgreich modernisiert. „Wir werden darüber hinaus weiter konsequent in den technischen Hochwasserschutz investieren“, erklärte Landesumweltminister Prof. Armin Willingmann (SPD) in einer Mitteilung.

Demnach können durch die jetzt abgeschlossene Modernisierung aktuelle Wasserstände sowie Daten zu Durchfluss und Niederschlägen in den Einzugsgebieten von Elbe und Saale im Land zeitlich dichter, schneller und ausfallsicher erfasst, gespeichert und an die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) übertragen werden. Bislang wurden die Daten einmal pro Stunde aktualisiert; die neue Technik meldet Wasserstände nun im 15-Minuten-Takt. Alle 56 hochwasserrelevanten Pegel seien zudem ausfallsicher konstruiert und mit Brennstoffzellen ausgestattet, um auch bei Stromausfall Daten zu liefern.

Als Datengrundlage für Hochwassermeldungen betreibt der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) seit Anfang der 1990er Jahre ein Netz mit 100 Fernmesspegeln, davon sind 56 hochwasserrelevant. Neben den Pegeln wurden auch die Hard- und Softwareausstattung der Hochwasservorhersagezentrale sowie das Hochwasservorhersagemodell der Elbe modernisiert.

