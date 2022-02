Der deutsch-polnische Programmrat zum Internationalpark Unteres Odertal soll seine Arbeit wieder aufnehmen. Das haben Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) und ihre polnische Amtskollegin Anna Moskwa bei einem Treffen in Warschau vereinbart. Im Programmrat sollen wichtige, aber auch strittige Fragen zum Schutz der Oder angesprochen werden, teilte das Bundesumweltministerium (BMUV) mit. Noch in diesem Jahr soll der Programmrat in Polen zusammenkommen, um den Austausch über den Schutz des Odertals zu intensivieren.

„Polen und Deutschland blicken zurück auf drei Jahrzehnte erfolgreiche Zusammenarbeit in der Umweltpolitik“, sagte Lemke bei ihrem Antrittsbesuch in Polen. „Natürlich gab und gibt es auch immer wieder Themen, bei denen wir unterschiedliche Auffassungen und Ziele haben. Wichtig ist mir, dass wir stets im Dialog bleiben, auch zu Fragen des besseren Oderschutzes. Denn nur so können wir gute Lösungen für beide Länder finden.“ Die Ministerin betonte, dass Polen und Deutschland bewährte Strukturen der Zusammenarbeit pflegen. So habe sich der Deutsch-Polnische Umweltrat immer wieder als wichtige Plattform der Kooperation erwiesen.

