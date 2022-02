Urteil: Anschlusspflicht für an einem Privatweg liegendes Grundstück verfassungskonform

Eine Satzungsregelung, die die Anschlusspflicht nur bei mehr als 60 Meter von der Straße entfernt gelegenen Hinterliegergrundstücken ausschließt, verstößt nicht gegen höherrangiges Recht. Diese Feststellung hat das Verwaltungsgericht Lüneburg in einem Urteil getroffen, gegen das die Berufung nicht zugelassen worden ist.

Es sei durch das Bundesverwaltungsgericht bereits höchstrichterlich geklärt, dass der durch Ortssatzung begründete Zwang, Grundstücke an die öffentliche Wasserversorgungsanlage anzuschließen und diese zu benutzen, für den betroffenen Grundstückseigentümer grundsätzlich keine unzulässige Enteignung darstellt, sondern eine zulässige Beschränkung von Inhalt und Schranken des Grundeigentums, die durch die Sozialbindung des Eigentums gerechtfertigt wird (EUWID 8.2014).

Dies gelte auch dann, wenn der betroffene Grundstückseigentümer sein Abwasser bisher mit einer eigenen, einwandfrei funktionierenden Anlage entsorgt hat, heißt es in dem Urteil des VG Lüneburg. Denn die Einrichtung eines Abwasserkanals mit Anschluss- und Benutzungszwang zähle seit langem zu den aus Gründen des Allgemeinwohls gesetzlich zugewiesenen Aufgaben der Gemeinden.

