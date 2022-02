Urteil: Verband nicht von Wasserversorgung von Bestandskunden im Außenbereich befreit

Auch wenn die Versorgung von im Außenbereich gelegenen Grundstücken nur mit hohem Aufwand möglich ist, rechtfertigt das nicht eine Befreiung von der Trinkwasserversorgungspflicht. Das geht aus einem Urteil des Verwaltungsgerichts Magdeburg hervor.

Der klagende Wasserverband strebt an, dass der beklagte Landkreis ihn für einen Teil seines Verbandsgebietes von der Trinkwasserversorgungspflicht befreit, heißt es in dem Urteil zum Sachverhalt. Wie das Gericht ausführt, hatte bereits im Jahr 1997 hatte der Rechtsvorgänger des Klägers, der zuständige Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV), beim Landkreis die Befreiung von seiner Trinkwasserversorgungspflicht für eine ehemalige Gaststätte sowie für eine Bungalowsiedlung mit etwa 20 teilweise zu Dauerwohnzwecken genutzten Gebäuden, die sich außerhalb der Ortslage befinden, verlangt.

Dem Urteil des Verwaltungsgerichts Magdeburg zufolge hat der Wasserversorger keinen Anspruch auf die Befreiung von der Trinkwasserversorgung. Die Versorgung der im bauplanungsrechtlichen Außenbereich gelegenen Grundstücke sei dem Kläger zwar tatsächlich nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand möglich; der danach möglichen Befreiung von der Trinkwasserversorgung stünden aber Rechtsgründe entgegen.

Das Verwaltungsgericht verweist dabei auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Sachsen-Anhalt, wonach ein Ausschluss bestimmter Gebiete von der Abwasserbeseitigungspflicht nur ausnahmsweise unter strengen Voraussetzungen in Frage kommt (Aktenzeichen 2 K 105/15 vom 20.12.2017; EUWID 9.2018). Allgemeine Wirtschaftlichkeitserwägungen – wie etwa die Entwicklung der Gebühren, eine Kosten-Nutzen-Relation oder die Abwägung mit anderen Investitionen - sollten dabei nicht berücksichtigt werden.

