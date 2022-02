Verbände-Initiative fordert umfassende Novellierung des Düngerechts

Anlässlich der aktuellen Verhandlungen zwischen der Bundesregierung bzw. den Bundesländern und der EU-Kommission zur Nachbesserung des Düngerechts haben Verbände und Organisationen der „Nitratinitiative“ die neue Bundesregierung zur konsequenten Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie aufgerufen.

In den Verhandlungen geht es um die Nachbesserung des Düngerechts in Deutschland angesichts des laufenden EU-Vertragsverletzungsverfahrens zur EU-Nitratrichtlinie. Konkret fordern die beteiligten Organisationen eine Neu-Ausweisung der nitratbelasteten und eutrophierten Gebiete auf Grundlage konkreter Messwerte, da die bisherige Modellierung nicht EU-konform sei, wie der an der Initiative beteiligte Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) Ende Februar mitteilte.

In den Bundesländern seien bisher die nitrat- und phosphatbelasteten Flächen um bis zu 50 Prozent künstlich verkleinert und erforderliche Schutzmaßnahmen ausgesetzt worden, heißt es in der Mitteilung der Verbände. Darüber hinaus sei eine Kontrolle der Düngung wegen fehlender Vorgaben in der Stoffstrombilanzverordnung nicht möglich. Als Folge würden noch immer bei rund 24 Prozent der Grundwasserkörper die Vorgaben nicht eingehalten.

VKU begrüßt Forderung der Kommission, alle belasteten Messstellen zu berücksichtigen

Auch der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) fordert effizientere Düngeregeln. Die derzeit gültigen Bestimmungen im Düngerecht legten zwar vermeintlich strenge Maßnahmen zur Nitratreduktion in Gewässer fest, schreibt der Verband in einer Mitteilung von Ende Februar. Allerdings kämen diese Maßnahmen nur auf sehr kleinen Flächen zur Anwendung und eben nicht in allen nitratbelasteten Gebieten, was die kommunalen Wasserversorger schon mehrfach kritisch angemahnt hätten.

Insofern sei es zu begrüßen, dass die EU-Kommission Deutschland aufgefordert hat, bei der neuen Ausweisung der Gebiete alle nitratbelasteten Messstellen zu berücksichtigen – insbesondere jene, die sich in den Einzugsgebieten der Trinkwassergewinnung befinden, so der Verband.

In ihrem Koalitionsvertrag hatten die an der neuen Bundesregierung beteiligten Parteien angekündigt, die Bundesregierung werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um europarechtliche Verpflichtungen zur Minderung von Stickstoffeinträgen in Wasser und Luft sicher zu erreichen, und damit Strafzahlungen an die EU abwenden (EUWID 48/2021).

