ver.di startet Umfrage zu Arbeitsbedingungen in der Ver- und Entsorgung

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di befragt vom 7. März bis zum 25. Mai 2022 alle Beschäftigten in der Ver- und Entsorgung zu ihren Arbeitsbedingungen im Betrieb. Dabei geht es nach Informationen von ver.di um materielle Sicherheit, körperliche und psychische Anforderungen, Entwicklungsmöglichkeiten, Wertschätzung, Anerkennung und Angebote sozialer Unterstützung. Hinzu kommen Fragen zu Qualifizierungsangeboten, zum betrieblichen Pandemiemanagement und zu Auswirkungen des Klimawandels auf die Arbeit.

Die Ver- und Entsorgungsbranchen verändern sich, so ver.di. Durch Arbeitsverdichtung, Fachkräftemangel, Digitalisierung, Energiewende und Klimawandel entstehe deutlicher Druck auf die Arbeitssituation. Daher will die Gewerkschaft erfahren, wie die Beschäftigten die aktuellen Arbeitsbedingungen und die Entwicklungstrends beurteilen. „Mit diesen Daten wollen wir Politik und Arbeitgeber zum Handeln bringen“, erklärte die Gewerkschaft.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.