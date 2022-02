VKU: Für Klimaschutz in der Wasserwirtschaft muss förderndes Umfeld geschaffen werden

Die derzeitigen Rahmenbedingungen bremsen das Engagement der kommunalen Wasserwirtschaft für den Klimaschutz erheblich. Diese Aussage hat der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) in einem Papier zur Energiestrategie der Wasserwirtschaft getroffen. Die Energiepotenziale würden nicht vollständig ausgeschöpft und Innovationen nicht ausreichend erprobt.

Die kommunale Abwasserwirtschaft könne naturgemäß auf ihren Anlagen größere Energiepotenziale nutzen. Die Vorgaben des Energierechts wirkten sich hier unmittelbar auf die Wirtschaftlichkeit der Anlagen aus. Drei von vier Abwasserentsorgern im VKU bewerteten aber die energierechtlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen der letzten zehn Jahre negativ.

Die Potenziale könnten nach Auffassung des VKU gehoben werden, wenn die bestehenden rechtlich-finanziellen Hindernisse ausgeräumt würden und an ihre Stelle ein förderndes Umfeld geschaffen werde. Klimaschutz und Klimaanpassung müssten von Anfang an zusammen gedacht werden, und bei der Weiterentwicklung des Energierechts müssten die Belange des Umwelt- und Gewässerschutzes berücksichtigt werden.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.