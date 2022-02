VKU: Konzessionsrichtlinie soll für den Wassersektor weiter eine Ausnahme machen

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat sich für die Beibehaltung der Wasserausnahme in der Europäischen Konzessionsrichtlinie ausgesprochen. Die kommunale Organisationsfreiheit dürfe nicht beschnitten werden, schreibt der Verband in einem aktuellen Positionspapier. Wie die Wasserver- und Abwasserentsorgung organisiert werden, müsse als zentrale Frage kommunaler Daseinsvorsorge weiterhin vor Ort entschieden werden.

Die Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 regelt die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen im europäischen Binnenmarkt. Mit ihr strebte die EU-Kommission an, Barrieren für den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel aufgrund unterschiedlicher nationaler Regelungen abzubauen, Rechtsunsicherheiten im Bereich der Dienstleistungskonzessionen zu beenden und Bietern einen ausreichenden Rechtsschutz zu verschaffen, ruft der VKU in Erinnerung.

Die Richtlinie enthält in Artikel 53 Absatz 3 eine Revisionsklausel für die Wasserausnahme. Sie verpflichtet die Kommission, dem Europäischen Parlament und Rat einen Überprüfungsbericht vorzulegen. Dabei sollen auch die besonderen Strukturen in der Wasserwirtschaft berücksichtigt werden, erklärte der Verband. Die für den Bericht gesetzte Frist sei bereits am 19. April 2019 verstrichen. Grund dafür sei die verspätete Umsetzung der Richtlinie in einigen Mitgliedstaaten gewesen.

Im Frühling 2021 hat die Europäische Kommission den Überprüfungsprozess gestartet und einen Fragebogen an die Mitgliedstaaten versandt, um die Auswirkungen der Ausnahme für Wasserkonzessionen in der Konzessionsrichtlinie zu erfahren, berichtete der VKU weiter. Eine Veröffentlichung des Berichts sei für das zweite Quartal 2022 geplant.

