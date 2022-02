Wasserversorger darf Anschluss nur wegen Rückständen für Trinkwasser sperren

Der Wasserversorger darf die Versorgung nur dann wegen fälliger oder zukünftiger Forderungen einstellen, wenn es um Forderungen aus dem Wasserversorgungsverhältnis geht. Dementsprechend darf die Versorgungseinstellung nicht auch darauf gestützt werden, dass etwa finanzielle Verpflichtungen wegen der Abwasserentsorgung nicht erfüllt werden, heißt es in einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Schwerin.

Die Liefersperre sei kein außerordentliches Mittel der Zwangsvollstreckung für Forderungen aller Art, stellt das Gericht fest. Vielmehr werde nur ein Zurückbehaltungsrecht bezogen auf die im gegenseitigen Verhältnis stehenden Pflichten der Beteiligten des Wasserversorgungsverhältnisses ausgeübt, heißt es in dem Urteil.

Vor einer rechtmäßigen Versorgungseinstellung habe der Trinkwasserversorger nach pflichtgemäßem Ermessen darüber zu entscheiden, ob die offenen trinkwasserbezogenen Forderungen überhaupt ausreichen, um eine Versorgungseinstellung als verhältnismäßig erscheinen zu lassen.

