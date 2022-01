BGH: Kostenübernahme für Instandhaltung macht Anschlussnehmer nicht zum Leitungsinhaber

Allein der Umstand, dass der Anschlussnehmer die Kosten für die Instandhaltung oder Reparatur der Anschlussleitung zu tragen hat, macht ihn noch nicht zum Inhaber der Leitung. Diese Feststellung hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Urteil getroffen, das sich der Frage widmet, wann das Wasserversorgungsunternehmen die tatsächliche Gewalt über die Leitung ausübt (Aktenzeichen III ZR 249/20 vom 4.11.2021).

Die klagende Versicherung machte nach der Regulierung eines Leitungswasserschadens Ansprüche auf Schadensersatz aus übergegangenem Recht ihrer Versicherungsnehmerin - einer Wohnungsbaugesellschaft - gegen das beklagte regionale Wasserversorgungsunternehmen geltend, heißt es in Urteil zum Sachverhalt.

Im Mai 2015 war es zu einem Bruch der Trinkwasserleitung auf dem Grundstück der Wohnungsbaugesellschaft gekommen. Der Rohrbruch ereignete sich in dem Abschnitt zwischen der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und der im Gebäude befindlichen Wasseruhr, das heißt in der Hausanschlussleitung außerhalb des Gebäudes.

Das Oberlandesgericht hat einen Anspruch der Versicherung nach dem Haftpflichtgesetz (HaftPflG) verneint, da sie nicht bewiesen habe, dass die Wohnungsbaugesellschaft Inhaberin der Hausanschlussleitung gewesen sei. Inhaber einer Anlage sei derjenige, der die tatsächliche Verfügungsgewalt über die Anlage ausübe.

BGH: Anspruch der Versicherung gegen Wasserversorger auf Schadensersatz nicht auszuschließen

Der BGH hat die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Oberlandesgericht Rostock zurückzuverweisen. Die Argumentation des OLG halte rechtlicher Überprüfung nicht stand, heißt es in dem Urteil. Auf der Grundlage des bisherigen Sach- und Streitstands könne ein Anspruch der Versicherung gegen den Wasserversorger auf Schadensersatz wegen des erlittenen Leitungswasserschadens nicht ausgeschlossen werden. Inhaberin der Anlage auch in dem betroffenen Leitungsabschnitt sei das beklagte Versorgungsunternehmen gewesen, so der BGH.

