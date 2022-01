Düngung in Mecklenburg-Vorpommern: Umweltministerium wehrt sich gegen Vorwurf der Willkür

Das Landwirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern hat sich gegen den Vorwurf der politischen Willkür bei der Ausweisung nitratbelasteter roter Gebiete gewehrt. Es sei bedauerlich, dass der Bauernverband in einer Vielzahl seiner öffentlichen Statements mit keiner Silbe erwähne, dass Gewässer auch in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesener Maßen mit Nitrat belastet seien, erklärte Umwelt- und Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD). Es könne nicht so getan werden, als gebe es keinen Grund für die verschärften Maßnahmen.

So erklärte Detlef Kurreck, Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern in der vergangenen Woche, durch den Entwurf einer neuen Landesdüngeverordnung, den das Ministerium nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts M-V vorgelegt hat (EUWID 47.2021), sei „das Maß an Ungerechtigkeit um ein Vielfaches größer geworden“. Statt das bisherige Verfahren zu plausibilisieren, sei die Regionalisierung über Bord gekippt und ein vereinfachtes Verfahren angewendet worden.

„Das ist politische Willkür und führt zum absoluten Vertrauensverlust in politisches Handeln“, sagte Kurreck. Es gelte, zu einem „fairen Dialog und fachlich begründeten Entscheidungen“ zurückzukehren.

"Fairen Dialog hat es durchaus gegeben"

Das Ministerium stellt demgegenüber fest, dass die unterschiedlichen Verfahren zur Ausweisung der roten Gebiete zu jeder Zeit offen und transparent mit Vertretern des Bauernverbandes diskutiert worden seien. Einen fairen Dialog und fachlich begründete Entscheidungen habe es – anders als vom Bauernverband behauptet – durchaus gegeben.

