DWA-Landesverband begrüßt NRW-Arbeitsplan Hochwasserschutz

Der Landesverband Nordrhein-Westfalen der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) begrüßt den am 20. Januar vom NRW-Umweltministerium vorgelegten Arbeitsplan „Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels“ ausdrücklich. Die vorgesehene Anpassung der Hochwasservorsorge an den Klimawandel ist aus DWA-Sicht sinnvoll und notwendig. „In dem 10-Punkte-Plan werden viele wichtige Punkte angesprochen, dies gilt insbesondere für die Aktualisierung der Hochwasserrisikomanagementplanung, für den Klimazuschlag bei der Ausweisung von Überschwemmungsgebieten sowie für die Resilienz von Kommunen gegenüber Starkregen und Hochwasser“, betont der Vorsitzende des DWA-Landesverbandes NRW, Prof. Burkhard Teichgräber, in einer Mitteilung.

In dem Arbeitsplan kündigt das Umweltministerium an, einen Klimazuschlag bei der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten zu prüfen. Hintergrund sei die große Wahrscheinlichkeit, dass sich mit dem Klimawandel in den kommenden Jahrzehnten die Hochwasserabflüsse erhöhen werden und sich dies auf die Ausweisung der Überschwemmungsgebiete auswirken müsse, konkret werde der vom Wasserhaushaltsgesetz vorgegebene Mindestbereich des 100-jährlichen Abflusses nicht mehr ausreichen. Die DWA unterstreicht die Notwendigkeit raumplanerischer Maßnahmen und einer Aktualisierung von Überschwemmungsgebieten unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Extremereignisse des Sommers 2021.

Arbeit an Gewässern durch Gewässernachbarschaften ergänzen

Hochwasservorsorge sei, so die DWA, finanz- und zeitintensiv und benötigt Fläche. In einem dicht besiedelten Industrieland wie NRW seien Flächenäußerst knapp. Nach wie vor fehle ein konkretes Konzept, wie die notwendigen Rahmenbedingungen und Finanzmittel zum Flächenerwerb geschaffen und zur Verfügung gestellt werden sollen, bemängelt der NRW-Landesverband.

Laut dem Arbeitsplan sollen Hochwasservorhersagesysteme für so viele Gewässer wie möglich eingeführt werden. Die DWA-NRW regt an, die Arbeit an Gewässern durch Gewässernachbarschaften zu ergänzen, die alle Beteiligten zusammenbringen. Diese Nachbarschaften könnten auch die Basis für ein Ausrollen der Gewässermodellierung über die Gewässer 1. Ordnung hinaus sein und zur Vereinheitlichung der Modellierungs- und Warnungsansätze dienen. Der Aufbau operativer Vorhersage- und Warndienste könne über die Nachbarschaften geleistet werden.

Anpassung der Abwasserinfrastruktur an den Klimawandel

Der Arbeitsplan Hochwasser sieht vor, den Rückhalt von Niederschlagswasser durch entsprechende Anlagen und Maßnahmen in der Kanalisation zu prüfen und zu befördern. Die Dimensionierung von Speicherbecken werde seitens der DWA-Entwässerungsexperten vor dem Hintergrund des Klimawandels und der notwendigen Anpassungsmaßnahmen derzeit intensiv diskutiert, die Bemessung und Dimensionierung der Speicherbecken könne und müsse seitens der Siedlungsentwässerung vorgenommen werden.

Allerdings sei ein Ausbau der Kanalisation auch für die Ableitung von Extremereignissen weder ökonomisch sinnvoll noch technisch möglich, so die DWA-NRW. Hierfür seien oberirdische Maßnahmen im Zuge einer wasserbewussten Stadtentwicklung notwendig und sinnvoll.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.