Gericht: Nutzungsuntersagung stellt im Gegensatz zu Zwangsgeld den Gewässerschutz sicher

Geht von einer Anlage eine Gefährdung für Gewässer aus, ist die Nutzungsuntersagung ein effektiveres Mittel als ein Zwangsgeld. Denn eine sofort vollziehbaren Nutzungsuntersagung stellt im Gegensatz zur Vollstreckung eines Zwangsgeldes den Gewässerschutz unmittelbar sicher, heißt es in einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Ansbach.

Der Antragsteller begehrt die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seiner Klage gegen die Nutzungsuntersagung einer Biogasanlage durch die zuständige Behörde, heißt es in dem Beschluss zum Sachverhalt. Er ist Eigentümer zweier Grundstücke, die wie eine Insel von zwei Flussläufen eines Gewässers erster Ordnung eingefasst sind.

Im August 2021 untersagte das Landratsamt dem Antragsteller den Betrieb der Biogasanlage bis zur plangemäßen Errichtung einer bauaufsichtlich genehmigten Schutzmauer bzw. eines Schutzwalles. Das Verwaltungsgericht Ansbach hat den dagegen gerichteten Antrag im Wesentlichen abgelehnt. Das öffentliche Interesse am Sofortvollzug der Nutzungsuntersagung der Biogasanlage des Eigentümers überwiege das gegenläufige Interesse des Antragstellers.

Auch in zeitlicher Hinsicht sei der hier gewählte Weg einer sofort vollziehbaren Nutzungsuntersagung effektiver, da diese sofort greift und nur dann automatisch wegfiele, sollte die Schutzmauer errichtet werden.

