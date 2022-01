Hamburg Wasser zieht mächtiges Innenrohr zur Sanierung des Transportsiels Altona ein

Zur Sanierung des Transportsiels Altona, einer der wichtigsten Entwässerungsleitungen im Hamburger Westen, hat Hamburg Wasser diese Woche begonnen, ein mächtiges Innenrohr einzuziehen. Die Leitung ist nach Angaben des Wasserversorgers fast einen Meter hoch und mehr als einen halben Meter breit. In diesem Jahr müssen mehrere Schächte im Abschnitt Boschstraße bis Philosophenweg saniert werden. Voran gehe die Sanierung des Schachtes im Gewerbegebiet Rondenbarg, die aufgrund der festgestellten Schäden kurzfristig repariert werden müsse. Insgesamt sei für die Sanierung des Transportsiels Altona ein halbes Jahr angesetzt.

Der Schacht im Rondenbarg musste jetzt für die innere Verrohrung abwasserfrei gemacht werden, erklärte Janne Rumpelt, Pressereferentin bei Hamburg Wasser, im Gespräch mit EUWID. Um die Leitung einbauen zu können, wurde das Abwasser zurückgestaut und zehn Pumpwerke im Hamburger Westen abgeschaltet, um ein Zeitfenster zu schaffen, in dem kein Abwasser durch den Schacht fließt. In diesem Zusammenhang wurden auch diverse Wasserstandskontrollen vorgenommen. Um das Zeitfenster im Betriebsschacht Rondenbarg möglichst groß zu halten, mussten die Maßnahmen in der Nacht erfolgen.

Durch die Innenleitung kann das Abwasser nach Angaben von Hamburg Wasser trotz der Baustellen weiter ablaufen, es wird an den Bauarbeiten vorbeigeleitet. Das Transportsiel Altona stellt die Abwasserentsorgung für rund 300.000 Hamburger*innen sicher. (dpa/EUWID)

