Kläranlage Bönen erzeugt mit PV noch mehr eigenen Strom

Die Kläranlage Bönen erzeugt mit einer neuen Dach-Photovoltaikanlage noch mehr eigenen Strom. Wie Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) kürzlich mitteilten, besteht die PV-Anlage aus insgesamt 385 Modulen und erstreckt sich über eine Fläche von 730 Quadratmetern. Daraus sei ein Eigenverbrauch von rund 120.000 kWh im Jahr möglich. Mit dem Blockheizkraftwerk zusammen decke die Photovoltaikanlage mehr als die Hälfte des Strombedarfs der Kläranlage.

Ungefähr 15 Arbeitstage habe die Installation den Angaben zufolge gedauert, dazu gehörten zum Beispiel die Unterkonstruktion, die Verlegung der Module mit Verkabelung und der Netzanschluss. Der Lippeverband investierte in die Photovoltaikanlage knapp 195.000 Euro. Die Kläranlage habe einen Gesamtjahresverbrauch von etwa 1,62 GWh. 45 Prozent des Verbrauchs könne bereits durch das anlagen eigene Blockheizkraftwerk gedeckt werden, die Photovoltaikanlage stelle nun die zusätzlichen 120.000 kWh bereit. Auch auf weiteren Anlagen im Gebiet des Lippeverbandes sollen Photovoltaikanlagen bald Strom erzeugen.

In einem ersten Schritt habe der Lippeverband bereits 2021 eine Kläranlage in Kamen mit PV ausgestattet. Neben der neuen Anlage in Bönen seien an elf weiteren größeren Standorten die Voraussetzungen für die Installationen gegeben.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.