Lagarde-Campus: Stadtwerke Bamberg bauen Bayerns größte Abwasserwärmeanlage

Die Stadtwerke Bamberg wollen mit Bayerns größter Abwasserwärmeanlage die künftigen Bewohner*innen des Lagarde-Campus mit Wärme versorgen. Die Restwärme aus dem Abwasser aus weiten Teilen des Bamberger Ostens soll Wärmepumpen speisen, die heißes Wasser für Küche, Bad und Heizung in dem neuen Stadtviertel erzeugen. Gleichzeitig sollen mit der Abwasserwärme die Erdwärmespeicher auf dem Lagarde-Campus wieder aufgeladen werden, geht aus einer Mitteilung des Versorgers hervor.

Allein auf diesem Weg wollen die Stadtwerke jährlich rund 2,3 GWh Wärme produzieren und damit umgerechnet 230.000 Liter Heizöl einsparen. „Die Stadt Bamberg leistet einen wertvollen Beitrag, damit ein nachhaltiges und energieeffizientes Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann“, erklärte Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) jetzt bei der Unterzeichnung des Abwasserwärme-Nutzungsvertrags.

Kommt das Abwasser im Kanal an, ist es je nach Jahreszeit noch zwischen fünf und 25° C warm – und damit vor allem in den kalten Monaten wärmer als die Umgebungstemperatur: „Alles das sind ideale Voraussetzungen für die weitere Nutzung der Wärme – auch weil diese Energie in unmittelbarer Nähe zum Gelände ganzjährig konstant zur Verfügung steht“, so Stefan Loskarn von den Stadtwerken Bamberg, der als Projektleiter für den Aufbau des Wärmesystems auf dem Lagarde-Campus zuständig ist.

Inbetriebnahme der Energiezentrale für September geplant

Beim Abwasser funktioniere die Wärmerproduktion über große Wärmetauschermatten aus Edelstahl, die 2021 unterhalb der Zollnerstraße auf den Boden des Abwasserkanals montiert wurden. Der Wärmetauscher erstrecke sich über eine Länge von 250 m und sei damit der längste in ganz Bayern. Auf einer Fläche von 720 m² nehme ein Wasserkreislauf in den Stahlmatten die Restenergie des darüber fließenden Abwassers auf. Über eine rund einen km lange Anbindung, die ab diesem Frühjahr gebaut werden soll, werde die gewonnene Abwasserwärme zunächst zur Energiezentrale des Lagarde-Campus und von dort zu den Wärmepumpen in den Neubauten transportiert, deren Installation ebenfalls im Frühjahr stattfinden soll. Für September sei die Inbetriebnahme der Energiezentrale geplant.

Die Stadtwerke werden nach eigenen Angaben rund 70 Prozent der auf dem Lagarde-Campus benötigten Wärme auf CO2-freiem Weg erzeugen. Für den Betrieb der Wärmepumpen sei die Abwasserwärme gemeinsam mit der Erdwärme wichtigste Energiequellen für den Betrieb der Wärmepumpen. Der Strom für die Wärmepumpen werde ebenfalls regenerativ gewonnen, in Photovoltaikanlagen, die die Stadtwerke auf den Dächern der Neubauten installieren.

Wenn für 1.200 Haushalte Energie aus Abwasser genutzt wird, ist das laut Projektleiter Loskarn eine Besonderheit: „Die Technik ist zwar ausgereift, sie muss aber auch wirtschaftlich sein, damit die Bewohnerinnen und Bewohner bei den Heizkosten nicht drauflegen.“ Der Lagarde-Campus biete hierfür ideale Rahmenbedingungen, weil nicht nur ausreichend Abwasser durch den Kanal fließe, sondern weil dort auch viele höchst effiziente Neubauten entstehen, in denen diese Energie bestens wiederverwertet werden könne.

