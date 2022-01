Landwirte aus Sachsen-Anhalt klagen gegen Landesdüngeverordnung

Sechs Landwirtschaftsbetriebe aus Sachsen-Anhalt haben beim Oberverwaltungsgericht des Bundeslandes eine Normenkontrollklage gegen die Vorschriften des Düngerechts eingereicht. Die Betriebe wehren sich vor allem gegen die mit der Ausweisung von besonders mit Nitrat belasteten Roten Gebieten verbundenen Bewirtschaftungsauflagen, teilte der Bauernbund-Sachsen-Anhalt mit. Ziel der Normenkontrollklage sei es, dass Nitratbelastungen des Grundwassers, sofern sie wissenschaftlich korrekt nachweisbar sind, und deren Verursacher, fachlich korrekt evaluiert werden.

Die Antragsteller hätten erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Daten und der hydrogeologischen Annahmen, heißt es den Angaben zufolge in der Klageschrift, die die Potsdamer Rechtsanwaltskanzlei HSA Rechtsanwälte Hentschke & Partner auf der Grundlage eines Fachgutachtens des Berliner Ingenieurbüros Hydor Consult verfasst hat.

Wegen der zu hohen Nitratbelastung an für sie relevanten Grundwassermessstellen dürften die Landwirtinnen und Landwirte beispielsweise nur noch 80 Prozent des ermittelten Düngerbedarfs aufwenden, den die Nutzpflanzen zur Erzeugung hochwertiger Lebensmittel, für das quantitative und qualitative Wachstum benötigen.

