Politiker begrüßen Aus für geplanten Trinkwasserbrunnen von Coca-Cola

Das Aus eines umstrittenen Brunnenprojektes von Coca-Cola im Landkreis Lüneburg wird von Politikern positiv aufgenommen. Die Grünenfraktion im Niedersächsischen Landtag sprach von einem wichtigen Beitrag für die Klimavorsorge. Umweltminister Olaf Lies (SPD) erwartet in Zukunft weitere Diskussionen um Wasser.

Am Dienstag hatte Coca-Cola bekannt gegeben, nun doch keinen dritten Trinkwasserbrunnen im Landkreis Lüneburg bauen zu wollen. Es gebe aufgrund der sinkenden Nachfrage nach Mineralwasser keinen Bedarf mehr, teilte das Unternehmen mit. Einen Antrag für die Wasserentnahme werde Coca-Cola deshalb vorerst nicht einreichen.

Grüne werten Aus für Brunnen als Erfolg

Die Landtagsfraktion der Grünen wertete das vorläufige Aus für den Brunnen als Erfolg: Trinkwasser sei ein begrenztes Gut, deshalb müsse das Wassermanagement landesweit nachhaltig ausgerichtet werden, teilte die Fraktion mit. Die Grünen hatten eine drohende Übernutzung der Trinkwasserressourcen kritisiert. Mit einem Klimapuffer, der mögliche Extremwetterereignisse berücksichtigt, sei die Entnahme von Trinkwasser auf ein nachhaltiges Maß begrenzen, sagte Imke Byl, die umwelt- und klimapolitische Sprecherin der Fraktion.

"Vorgeschmack auf die Zukunft"

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies hält die jahrelange Diskussion um den Brunnen in Lüneburg für einen Vorgeschmack auf die Zukunft. Die Sommer würden trockener werden, der Wasserbedarf werde steigen. „Hier stehen Konflikte um die Nutzung bevor“, sagte er. Es sei mit Sicherheit auch dem engagierten Eintreten der Bürgerinnen und Bürger vor Ort geschuldet, dass es jetzt zu dieser Entscheidung gekommen sei, sagte Lies. (dpa/EUWID)

