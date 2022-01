Solenis übernimmt SCL GmbH

Der Spezialchemikalien-Hersteller Solenis hat die SCL GmbH mit Sitz in Butzbach und Produktionsstandort in Ludwigshafen übernommen. Die Akquisition des SCL-Geschäfts helfe Solenis, ein strategisches Insourcing-Ziel zu erreichen, und unterstütze Solenis‘ strategischen globalen Wachstumsplan für Polyacrylamid, teilte das Unternehmen mit Sitz in Wilmington im US-amerikanischen Bundesstaat Delaware mit.

SCL stellt Dimethylaminoethylacrylat (DMA3) her, einen Hauptrohstoff für die Produktion von kationischem Polyacrylamid, das unter anderem in der Klärung von Abwässern, der Wasseraufbereitung und der Gewinnung von Trinkwasser aus Oberflächenwässern eingesetzt wird. SCL zufolge wirken DMA3-basierende Polymere bei der Abwasserbehandlung als hocheffektive Flockungsmittel für im Wasser feinst verteilte Schwebstoffe. Nach der Flockung könnten diese Schwebstoffe durch Filtration aus dem Wasser entfernt werden.

