Der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) sieht sich durch die Auffassung der EU-Kommission, dass die festgelegten Modellierungen nicht konform mit der EU-Nitratrichtlinie sind und geändert werden müssen, in einem der „Hauptkritikpunkte der Wasserwirtschaft“ an den Düngeregeln bestätigt.

Der VBEW habe in der Neuausweisung der roten Gebiete von Anfang an bemängelt, dass über die Modellierung vorliegende Belastungen künstlich weggerechnet würden. „Der Fokus auf eine Hot-Spot-Strategie ist nicht im Sinne eines flächendeckenden, vorsorgenden Grundwasserschutzes, für den der Staat die Verantwortung trägt“, sagte Detlef Fischer, Geschäftsführer des VBEW, am Dienstag.

Halbierung der nitratbelasteten Gebiete durch Ausweisungsverfahren

In der bayerischen Umsetzung der Bundes-Düngeverordnung 2020, der der Ausführungsverordnung Düngeverordnung (AVDüV) vom 01.01.2021, habe das Ausweisungsverfahren zu einer Halbierung der nitratbelasteten Gebiete von 25 Prozent auf zwölf Prozent der Fläche in Bayern geführt. Tatsächlich sei die Nitratbelastung in Bayern seit Jahren weitgehend konstant.

