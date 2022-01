VGH: Kein Wasserentnahmeentgelt für Kühlung von Zentrallager mit Grundwasser

Wird das Zentrallager eines Discounters unter Verwendung von entnommenem Grundwasser beheizt und gekühlt, kann der Ausnahmetatbestand von der Wasserentnahmeentgeltpflicht erfüllt sein. Diese Feststellung hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in einem unanfechtbaren Beschluss getroffen.

Das entnommene Grundwasser wird auch im Sinne des Wassergesetzes für Baden-Württeberg zur Heizung und zur Kühlung eines Gebäudes verwendet, stellt der VGH fest. Der entsprechende Ausnahmetatbestand verlange nicht, dass die Heizung oder Kühlung das Gebäude als Ganzes, also sämtliche Räume, betreffen und ganzjährig erfolgen müsse.

Bei einer solchen Auslegung der Vorschrift würde man deren Anwendungsbereich allzu sehr einengen. Denn es seien kaum Fälle denkbar, in denen sämtliche Räume eines Gebäudes ganzjährig beheizt oder gekühlt werden müssten, heißt es in dem Beschluss: Selbst in einem Wohnhaus gebe es normalerweise im Winter Räume, etwa Kellerräume, die nicht beheizt werden müssten.

