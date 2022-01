Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Baumarten auf die Grundwasserneubildung?

Wissenschaftler der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) und der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA) wollen gemeinsam untersuchen, wie sich unterschiedliche Baumarten auf die Grundwasserneubildung auswirken. Trockenheitstolerante Baumarten sollen den Wald künftig stärken. Doch die Grundwasserentwicklung durch diese Baumarten sei bisher kaum erforscht, teilte die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) mit. Das kürzlich gestartete Verbundvorhaben im Rahmen des Waldklimafonds-Projekts „KLIBW-GW“ werde vom Bundesagrar- und Bundesumweltministerium gefördert. Die Ergebnisse sollen als Entscheidungsgrundlage für forstliche und wasserwirtschaftliche Maßnahmen dienen.

Douglasien und Roteichen sind tolerant gegenüber Trockenstress und damit die idealen Kandidaten für den Wald im Klimawandel, erklärte die FNR. Bisher sei noch wenig über den Einfluss dieser Baumarten auf den Bodenwasserhaushalt und das Grundwasser bekannt. Eine möglichst genaue Ermittlung der Grundwasserneubildungsmenge sei jedoch von hoher Bedeutung, da die Grundwasservorkommen unter Wäldern in Deutschland aufgrund ihrer guten Qualität besonders intensiv genutzt würden.

Die Methodik zur Bestimmung der Grundwasserneubildung unter Wäldern ist aufwändig und messintensiv, betont die FNR. Um trotzdem die Auswirkungen der neuen Baumartenmischung auf das Grundwasser abschätzen zu können, würden die Messungen der Waldklimafonds-Experten durch Modellierungen der Wasserflüsse ergänzt.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.