Zweite Stufe der Fahrrinnenanpassung an der Unter- und Außenelbe freigegeben

Ausgebaggert ist die tiefergelegte Elbe schon seit dem vorigen Jahr - nun dürfen ein- und auslaufende Schiffe auch die damit zur Verfügung stehenden Tiefgänge voll ausschöpfen. Nach einer ersten Teilfreigabe im Mai 2021 wurde nun die zweite Stufe der Fahrrinnenanpassung freigegeben, wie die Hamburger Wirtschaftsbehörde und die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mitteilten. Damit sei das Vorhabenziel erreicht, 13,50 Meter tiefgehenden Containerschiffen eine tideunabhängige Erreichbarkeit des Hamburger Hafens zu ermöglichen.

Umweltverbände bleiben indes bei ihrer Kritik: Die Vertiefung und die auf Dauer nötigen Baggerarbeiten schädigten das Ökosystem Elbe. Weil bislang kaum ein Schiff die neuerdings möglichen Tiefgänge tatsächlich genutzt habe, sei die Elbvertiefung zudem schlicht überflüssig, kritisieren die im Aktionsbündnis Lebendige Tideelbe zusammengeschlossenen Umweltorganisationen BUND, Nabu und WWF. „Die Stadt Hamburg hat sich mit der Elbvertiefung gnadenlos verkalkuliert“, so die Verbände.

Der rund 130 Kilometer lange Abschnitt der Elbe wurde seit Beginn des 20. Jahrhunderts sechsmal den Anforderungen der Schifffahrt angepasst, zuletzt 1999. Tideabhängig soll die Elbe von nun an für Schiffe mit einem Tiefgang von maximal 14,50 Metern passierbar sein. Der Vorteil zum Zustand zuvor wird mit 1,00 bis 1,90 Metern angegeben. Seit der ersten Teilfreigabe im vorigen Mai war zunächst etwa nur die Hälfte davon möglich. (dpa)

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.