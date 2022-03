Bauer-Gruppe: 2021 rückläufiges EBIT, aber positive Entwicklung beim Aufttragsbestand

Die Bauer-Gruppe, Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Grundwasser und Boden, hat für das Geschäftsjahr 2021 nach vorläufigen Berechnungen eine Gesamtkonzernleistung von etwa 1,54 Mrd. Euro und ein EBIT von rund 36 Mio. erreicht. Im Vorjahr betrugen die Gesamtkonzernleistung 1.453,6 Mio. Euro und das EBIT 55,5 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern liege nach jetzigem Stand aufgrund eines deutlich verbesserten Finanzergebnisses im leicht positiven Bereich nach einem Wert von -8,2 Mio. Euro im Vorjahr, teilte das in Schrobenhausen ansässige Unternehmen Anfang vergangener Woche mit.

Sehr positiv entwickelte sich den Angaben zufolge weiterhin der Auftragsbestand des Konzerns, der zum Jahresende 2021 bei vorläufig etwa 1,36 Mrd. Euro (Vorjahr: 1.162,5 Mio. Euro) lag. Die Erhöhung ist dabei auf alle drei Segmente zurückzuführen. Die vollständigen und geprüften Geschäftszahlen 2021 sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 werden am 7. April 2022 veröffentlicht.

Die Bauer Gruppe sei im vergangenen Geschäftsjahr weiterhin von den anhaltenden Folgen der Pandemie auf das Geschäft in den Segmenten Bau und Maschinen belastet gewesen. Dies gelte insbesondere für die Region Asien-Pazifik. Darüber hinaus habe es zum Teil erhebliche Verzögerungen bei einzelnen Großprojekten in Europa gegeben.

