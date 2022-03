Bevölkerung schätzt Risiken durch Mikroplastik vergleichsweise hoch ein

In der Bevölkerung werden Umwelt- und Gesundheitsrisiken durch Mikroplastik vergleichsweise hoch eingeschätzt, während die Forschung die Risikobewertung noch nicht abgeschlossen hat. Darauf hat das ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung hingewiesen. Eine repräsentative Umfrage von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern um die beiden ISOE-Forscherinnen Johanna Kramm und Carolin Völker habe ergeben, dass eine deutliche Mehrheit in der deutschen Bevölkerung schon einmal von Mikroplastik gehört hat und über die mit den Plastikpartikeln verbundenen Risiken sehr besorgt ist. Das Forscherteam habe untersucht, welche Faktoren die individuelle Risikowahrnehmung beeinflussen, teilte das ISOE mit.

"Erstmals tiefere sozialwissenschaftliche Ergebnisse"

Die Besorgnis über Umweltrisiken überwiegt laut Umfrage leicht die Meinung über die Gesundheitsrisiken. Dennoch hätten 93 Prozent der 1.027 Befragten angegeben, dass Mikroplastik eher negative oder sehr negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit habe. „Die Studie liefert erstmals tiefere sozialwissenschaftliche Ergebnisse zu den Faktoren, die die gesellschaftliche Risikowahrnehmung von Mikroplastik in Deutschland beeinflussen“, sagte die Humangeographin Johanna Kramm, die gemeinsam mit der Ökotoxikologin Völker am ISOE die Forschungsgruppe PlastX geleitet hat. Die Ergebnisse der Umfrage sind in der Fachzeitschrift Global Environmental Change erschienen.

Frauen und Über-50-Jährige zeigen höhere Risikowahrnehmung

Durch die Befragung sei auch deutlich geworden, dass soziodemographische Unterschiede wie Geschlecht und Alter Auswirkungen auf die Risikowahrnehmung in der Bevölkerung haben, führte das ISOE weiter aus. So zeigten Frauen und ältere Menschen über 50 Jahre eine höhere Risikowahrnehmung im Vergleich zu Männern und jüngeren Personen. Zwei weitere Faktoren seien ausschlaggebend für eine erhöhte Risikowahrnehmung gewesen: So äußerten vor allem Befragte mit einem hohen Umweltbewusstsein Besorgnis über die Auswirkungen von Mikroplastik und solche, die eine ausgeprägte Kenntnis von negativen Medienberichten haben. „Befragte, die Kenntnis von Medienberichten hatten, in denen die Mikroplastikkonzentration in der Umwelt als besorgniserregend dargestellt wurde, hatten mit größerer Wahrscheinlichkeit eine höhere Risikowahrnehmung als Befragte, die diese Berichte nicht kannten“, sagte Kramm.

