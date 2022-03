Brandenburg will Klimaabschlag auf Grundwasserentnahmen einführen

Brandenburg will in diesem Jahr einen Klimaabschlag auf künftige Grundwasserentnahmen einführen. Das kündigte Landesumweltminister Axel Vogel (Grüne) bei der Vorstellung des neuen Berichts zur Grundwasserbewirtschaftung an. Zur Nutzung solle lediglich ein Teil des jährlich neu gebildeten Grundwassers zugelassen sein, das nach derzeitigen Abschätzungen der klimatischen Änderungen im Zeitraum 2031 bis 2060 noch zur Verfügung stehen wird, sagte Vogel.

Von der Grundwasserneubildungsrate sei also ein Mengenanteil als zusätzlicher Sicherheitsabschlag, als Klimaabschlag, zurückzuhalten. Dies sei eine wichtige Voraussetzung für die nachhaltige Nutzung der Grundwasservorräte und zugleich auch der Schlüssel für den Schutz unserer Gewässer und der grundwasserabhängigen Landökosysteme wie beispielsweise den Mooren, sagte der Minister. Zudem solle den Wasserbehörden ein Webtool bereitgestellt werden, mit dem sie besser über Grundwassernutzungen entscheiden könnten. Weitere vorgesehene Maßnahmen zielten auf verbesserte fachliche Grundlagen für die Bewertung der Grundwasserressourcen ab.

Mehr als 90 Prozent des Trinkwassers stammen aus dem Grundwasser

In Brandenburg stammten mehr als 90 Prozent des Trinkwassers aus dem Grundwasser. Die Trinkwasserversorgung in Brandenburg sei in den nächsten Jahrzehnten aber sichergestellt, sagte der Minister. Das solle auch durch die Zusammenarbeit mit der Initiative Trinkwasserversorgung Metropolenregion Berlin-Brandenburg, in der 16 Wasserversorger zusammenarbeiten dauerhaft, gewährleistet werden.

