Brüssel startet Konsultation zu EU-Regeln für Detergenzien

Die Europäische Kommission hat eine öffentliche Konsultation zur Überarbeitung der Detergenzienverordnung gestartet. Bis zum 25. Mai 2022 können Interessierte ihre Meinung und ihre Erfahrungen zu der Frage einbringen, wie die geltenden Rechtsvorschriften für Stoffe oder Gemische, die in Reinigungsmitteln und Waschmitteln verwendet werden, verbessert werden können, teilte die Kommission mit. Ziel sei es, klare, vereinfachte und aktualisierte Regeln zu schaffen, die innovative Produkte und nachhaltige neue Praktiken ermöglichen, den Aufwand für die Hersteller verringern, die Verbraucher besser informieren und einen optimalen Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt gewährleisten.

Die Konsultation folge auf die jüngste Evaluierung der Detergenzienverordnung und den Fitness-Check der wichtigsten Rechtsvorschriften für Chemikalien mit Ausnahme von REACH, die eine Reihe von Schwachstellen und verbesserungswürdigen Bereichen aufgezeigt hätten. Dazu gehören Überschneidungen mit anderen EU-Chemikalienvorschriften wie der Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) und der Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, so die Kommission. Die Evaluierung verweise auch auf unklare Informationen für die Verbraucher, einen zunehmend komplexen Rechtsrahmen für Detergenzien und die Notwendigkeit, die Rechtsvorschriften zu aktualisieren, um sie an die jüngsten Marktentwicklungen und Verbraucherpraktiken anzupassen.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.