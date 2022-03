Deutschland drohen in den nächsten Jahrzehnten sinkende Grundwasserspiegel

In den nächsten Jahrzehnten drohen in Deutschland aufgrund des Klimawandels abnehmende Grundwasserspiegel. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), die in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz wurde in verschiedenen Prognosemodellen untersucht, wie sich der Klimawandel im 21. Jahrhundert auf die Grundwasserressourcen in Deutschland auswirken wird, teilte das KIT mit.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hätten Verfahren des Maschinellen Lernens (Deep Learning) genutzt, um auf Grundlage vorhandener Grundwasserdaten aus ganz Deutschland für verschiedene Standorte die Entwicklung des Grundwasserspiegels anhand unterschiedlicher Klimaszenarien zu bewerten, die aus dem fünften Sachstandsbericht des IPCC stammen. Diese reichten von einer angenommenen Erwärmung der globalen Mitteltemperatur bis zum Jahr 2100 von unter zwei Grad Celsius, wie sie das Pariser Klimaabkommen als Zielmarke definiert, über ein mittleres Prognosemodell (plus 2,6 Grad) bis zum sogenannten Business as usual-Szenario, das ohne entsprechende Klimaschutzmaßnahmen von einer Erwärmung um bis zu fünf Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zustand ausgeht.

Die veröffentlichten Ergebnisse wurden im BGR-Vorhaben „Mentor“ erarbeitet, welches die Entwicklung einer auf dem Maschinellen Lernen basierenden, bundesweiten Grundwasserstandvorhersage zum Ziel hat. „In die wissenschaftliche Untersuchung flossen ausschließlich direkte klimatische Einflüsse und Veränderungen ein, während wir anthropogene Faktoren wie zum Beispiel Grundwasserentnahmen nicht miteinbezogen haben“, sagte Andreas Wunsch vom Institut für Angewandte Geowissenschaften (AGW) des KIT und Erstautor der Studie. Alle drei untersuchten Klimaszenarien führen den Expertinnen und Experten zufolge zu mehr oder weniger starken Entwicklungen mit Dürreeffekten, sinkenden Grundwasserspiegeln und einer veränderten Wasserverfügbarkeit.

