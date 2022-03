Emschergenossenschaft trägt Rheindeich an der Emscher-Mündung ab

Die Emschergenossenschaft hat damit begonnen, den Rheindeich an der künftigen Emscher-Mündung bei Dinslaken und Voerde abzutragen. Die Öffnung des Damms sei die Voraussetzung für die Umverlegung der aktuell begradigten Emscher, die ab Spätsommer 2022 durch ihre neue naturnahe Mündungsaue und in den Rhein fließen soll, teilte die Emschergenossenschaft mit. Bereits seit 2014 entsteht westlich der letzten Emscher-Brücke vor dem Rhein auf einer Fläche von zirka 20 Hektar eine Auenfläche.

„Mit dem Ausgleich des Höhenunterschiedes zwischen den beiden Flüssen wird Fischen aus dem Rhein künftig die Möglichkeit gegeben, die Emscher hinauf zu schwimmen und das neue, abwasserfreie und bald renaturierte Gewässer neu zu besiedeln“, sagte Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft. Der Umbau der Emscher-Mündung biete somit alle Voraussetzungen für neues blau-grünes Leben im Emscher-Delta.

Der abzutragende Rheindeich besteht aus zwei Schichten, erklärte die Emschergenossenschaft. Die untere Schicht (zirka 6,5 Meter) ist die ursprüngliche Form von vor 1945 und besteht aus Sand und Kies mit Lehmabdichtung. Die obere Schicht (knapp 4,5 Meter) ist als Aufhöhung nach 1945 entstanden. Sie besteht aus Waschbergen aus dem Bergbau. Bei dieser oberen Schicht sei keine Kampfmittelsondierung notwendig, wohl aber bei der unteren. Daher müsse der Deich behutsam abgetragen werden.

