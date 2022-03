Frankreich: Wasserverband FP2E unterbreitet 7 Vorschläge an Präsidentschaftskandidaten

Der französische Wasserverband Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) hat die Kandidaten der bevorstehenden Präsidentschaftswahl in Frankreich auf die mit dem Klimawandel verbundenen Herausforderungen für die Wasserwirtschaft hingewiesen. Der Verband ruft zu einem wirkungsvolleren, bereichsübergreifenden und innovativen Handeln im Bereich Wasser auf. Es sei nun an der Zeit, noch weiter zu gehen, um den Franzosen unter allen Umständen einen sicheren Zugang zu Wasser zu gewährleisten und wasserbezogene Belastungen für die Entwicklung der Regionen zu beseitigen, erklärte FP2E. Die Mitgliedsunternehmen des Verbands hätten sieben Vorschläge formuliert, um die strategischen Herausforderungen der Anpassung an den Klimawandel, der Nachhaltigkeit der Tarif- und Investitionspolitik und der Aneignung der Vorzüge des Wassers durch die Franzosen zu bewältigen.

Verbandsangaben zufolge beziehen sich mehrere Vorschläge auf Innovationen, die naturbasierte Lösungen ergänzen und die ein Teil der Gebietskörperschaften bereits gemeinsam mit der Wasserwirtschaft umsetzt. Dies gelte beispielsweise für die Nutzung alternativer Wasserressourcen, etwa durch Wiederverwendung von aufbereitetem Abwasser und durch Grundwasseranreicherung, die in Frankreich noch nicht weit genug entwickelt sei, um die angespannte Ressourcensituation zu entschärfen.

Die Vorschläge beziehen sich auch auf die Erzeugung grüner Ressourcen aus der Abwasserbehandlung, wie etwa Biogas, Nährstoffe, Biokunststoffe und Phosphor. Dadurch könne die Abwasserentsorgung einen größeren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zur Nachhaltigkeit der Regionen leisten. Ein weiterer relevanter Einsatz von Innovationen sei der Beitrag zur Bewältigung der zahlreichen Herausforderungen an den französischen Küsten, wie z. B. die heterogene Qualität der Badegewässer, die ein Schlüsselelement für die Attraktivität des Tourismus und die Erhaltung der Umwelt darstelle, führt FP2E weiter aus.

