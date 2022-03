IPCC: Klimawandel zeigt bereits nachteilige Auswirkungen auf Wassersicherheit

Die Erhaltung der Resilienz von biologischer Vielfalt und Ökosystemleistungen auf globaler Ebene hängt vom wirksamen Schutz von etwa 30 bis 50 Prozent der Land-, Süßwasser- und Meeresflächen der Erde ab, einschließlich von derzeit naturnahen Ökosystemen. Das geht aus dem aktuellen Bericht hervor, den der Weltklimarat (IPCC) gestern vorgestellt hat.

Im Mittelpunkt des zweiten Teil des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarats stehen die Folgen des Klimawandels sowie die Klimaanpassung. Die Klimarisiken für Ökosysteme und Menschen nehmen weltweit rapide zu, warnt der IPPC. Nur konsequenter Klimaschutz und frühzeitige Klimaanpassung könnten Risiken verringern.

Der Klimawandel zeige bereits nachteilige Auswirkungen auf die Wassersicherheit sowie auf die Städte, Siedlungen und die Infrastruktur. Erhebliche Schäden und zunehmend irreversible Verluste habe er in terrestrischen, Süßwasser- und Küstenökosysteme sowie Meeresökosysteme des offenen Ozeans zur Folge. Die Auswirkungen des Klimawandels seien dabei größer als in früheren Bewertungen geschätzt. So könne sich in Deutschland die Zahl der Starkregen-Ereignisse in den Sommermonaten verdoppeln, wenn der Treibhausgas-Ausstoß hoch bleibe.

BMUV und UBA: Mehr finanzielle Mittel notwendig

Das Bundesumweltministerium (BMUV) und das Umweltbundesamt (UBA) haben anlässlich des Berichts betont, dass die rechtlichen Grundlagen verbessert und mehr finanzielle Mittel für die Klimaanpassung bereitgestellt werden müssen. Auch das Potenzial naturbasierter Lösungen, wie die Wiedervernässung von Mooren oder die Aufforstung nachhaltiger Wälder, solle besser genutzt werden, um die Umwelt- und Lebensqualität in Deutschland zu verbessern, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von BMUV und UBA. Die vorsorgende Anpassungsstrategie der Bundesregierung werde klare Ziele vorgeben und das Klimaanpassungsgesetz einen sicheren Rechtsrahmen schaffen, kündigte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) an.

VKU: Mehr innerstädtische Grün- und Wasserflächen

Nach Auffassung des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) gilt es, die Klimaanpassung ganzheitlich anzugehen: Notwendig sei „mehr Grün- und Blau ins Grau“, also mehr innerstädtische Grün- und Wasserflächen, die Wetterextreme wie Starkregen und Hitze abmildern. Grün- und Wasserflächen könnten Regenwasser gezielt aufnehmen und zwischenspeichern, was sowohl bei Starkregen und bei Trockenheit helfe, so der VKU.

