Kemira erhöht Preise für alle Produkte in EMEA-Region

Der finnische Chemiekonzern Kemira Oyj hat Preiserhöhungen für alle Produktlinien für alle Branchen in der EMEA-Region angekündigt. Wie das Unternehmen, das Chemikalien zur Wasseraufbereitung und -reinigung herstellt, Ende vergangener Woche mitteilte, variieren die Preiserhöhungen im Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika je nach Produktlinie und geografischer Region. Einzelheiten zu den erforderlichen Preiserhöhungen würden den Kunden über die Vertriebsorganisation von Kemira mitgeteilt.

Die Kosten für alle wesentlichen Rohstoffe, Energie und Fracht seien in den letzten Monaten massiv gestiegen und steigen weiter, so Kemira zur Begründung der Preiserhöhungen. Der Kostenschub sei durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine noch verstärkt worden.

