Klage gegen Wasserentnahme durch Tesla hat teilweise Erfolg

Kritiker des neuen Tesla-Werks vor in Grünheide bei Berlin haben im Verfahren um eine höhere Wasserentnahme im Wasserwerk Eggersdorf einen Teilerfolg erzielt. Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) hat die Bewilligung für eine zusätzliche Wasserentnahme in dem Werk für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt. Das Urteil im Verfahren der Umweltverbände Grüne Liga und der NABU Brandenburg gegen das Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU) erging am Freitagabend.

Vorliegend liege ein formeller Rechtsverstoß vor, der zwar nicht zur Aufhebung, aber zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Nichtvollziehbarkeit der angefochtenen Entscheidung führe, begründete das Gericht die Entscheidung in der mündlichen Urteilsbegründung.

Ein Verfahrensfehler liege darin begründet, dass hinsichtlich des nach Auslegung der Antragsunterlagen im Sommer 2018 geänderten Antrags, mit dem eine höhere Grundwasserentnahmemenge auf 3,57 Millionen Kubikmeter im Jahr gegenüber ursprünglich 2,5 Millionen Kubikmeter im Jahr beantragt wurde, kein ergänzendes Verfahren mit erneuter Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt worden ist. Eine Öffentlichkeitsbeteiligung sei lediglich im Hinblick auf den ursprünglich gestellten Antrag durchgeführt worden.

Die Umweltverträglichkeitsvorprüfung, FFH-Verträglichkeitsvorprüfung und die Prüfung des wasserrechtlichen Verschlechterungsverbotes seien aber fehlerfrei erfolgt. Die wasserrechtliche Bewilligung sei in materieller Hinsicht ebenfalls nicht zu beanstanden. Mit Blick auf die bewilligte Entnahmemenge besteht keine Diskrepanz zwischen Grundwasserentnahme und -neubildung. Das vorhandene Grundwasserdargebot sei auch langfristig ausreichend, um die Bevölkerung und Industrieansiedlungen zu versorgen.

Das Landesumweltamt hatte kurz vor der Gerichtsentscheidung per Bescheid die Genehmigung für die Tesla-Autofabrik erteilt. Das Landes-Umweltministerium begrüßte die vom Gericht aufgezeigte Möglichkeit, die Öffentlichkeitsbeteiligung in einem ergänzenden Verfahren nachzuholen, ohne dass die Gesamtplanung infrage gestellt sei. Das Urteil und die Begründung dazu würden ausgewertet und daraus erwachsende notwendige Schritte eingeleitet, hieß es am Samstag.

Wasserverband spricht von "Fiasko"

Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) sprach am Samstag von einem „Fiasko“. Der schlechteste Fall sei eingetreten, denn es gehe um die Gesamtmenge im Wasserwerk von 3,759 Millionen Kubikmeter im Jahr, die nun nicht gefördert werden dürfe, erklärte Sprecherin Sandra Ponesky der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Wenn das Land jetzt nicht schnell reagiert und eine Duldung für die Wasserförderung ausstellt, bis das Verfahren nachgeholt wurde, haben wir im Prinzip nicht mehr genug für die öffentliche Trinkwasserversorgung, damit auch nicht für Tesla.“ (EUWID/dpa)

