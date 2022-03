Nährstoffbericht: Otte-Kinast sieht in Niedersachsen Etappenziele bei Nährstoffeinträgen erreicht

Durch ein erfolgreiches Nährstoffmanagement hat Niedersachsen Etappenziele bei der Vermeidung von Nitrateinträgen in das Grundwasser erreicht. So kommentierte Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) gestern die Ergebnisse des neunten Nährstoffberichtes für Niedersachsen 2020/21. Erstmals erreiche Niedersachsen auf Landesebene eine Stickstoffdüngebilanz unterhalb der gesetzlichen Grenze.

Mit Cloppenburg und der Grafschaft Bentheim überschreiten der von der Düngebehörde der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) erstellten Bilanz zufolge nur zwei Landkreise die Obergrenze für organischen und organisch-mineralischen Stickstoff von 170 kg N pro Hektar – die absolute Überschreitung der 170 kg-Stickstoff-Grenze in diesen Landkreisen habe sich aber im Vergleich zum Vorjahr von 2.732 Tonnen Stickstoff weiter um 134 Tonnen Stickstoff auf 2.598 t Stickstoff verringert.

