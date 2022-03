Niedersachsen will Vierte Reinigungsstufe für Abwasserwiederverwendung prüfen

Niedersachsen will überprüfen, ob Einsatz der vierten Reinigungsstufe ausreicht, um Abwasser wiederzuverwenden. Entsprechende Pilotprojekte sollen gefördert werden. Das geht aus einem Beschluss hervor, den der Landtag Ende Februar auf Antrag der Regierungsfraktionen SPD und CDU getroffen hat. Abwasser solle im Sinne des Vorsorgeprinzips, des Schutzes des Gewässerökosystems und der Schonung der Grundwasserressource wiederverwendet werden.

„Pilotprojekte werden zeigen, ob mit einer vierten Reinigungsstufe in Klärwerken eine ausreichende Verwendungssicherheit erreicht werden kann, um das Wasser etwa in der Landwirtschaft nutzen zu können“, erklärte der SPD-Abgeordnete Gerd Hujahn. Die Sicherheit im Sinne des Vorsorgeprinzips habe dabei höchste Priorität.

Neben einer wissenschaftlichen Begleitung, die Effekte auf die Abwasserqualität und eine mögliche Abwasserverregnung bewerten sollen, wird es dem Beschluss Maßnahmenpläne geben, die gemeinsam mit Kläranlagenbetreibern, angrenzenden land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sowie Trägern öffentlicher Belange erarbeitet werden sollen.

