NRW verdoppelt Fördermittel für Kommunen zur Klimaanpassung

Nordrhein-Westfalen verdoppelt die Mittel im aktuellen Förderprogramm des Umweltministeriums „Klimaresilienz auf kommunaler und regionaler Ebene" von zehn auf gut 20 Mio. Euro. Dadurch könnten Maßnahmen zur Klimaanpassung in voraussichtlich 47 Kommunen bewilligt werden. Wie das Ministerium weiter mitteilte, werden damit zum Beispiel die Entsiegelung befestigter Flächen, das Anlegen von Versickerungs- und Speicherflächen für Niederschlagswasser sowie die Begrünung von Dächern und Fassaden umgesetzt.

Finanziert werden die Maßnahmen aus dem Programm REACT-EU der Europäischen Union. Mit einem Vorgängerprogramm des Landes habe das Umweltministerium bereits die Förderung von etwa 110 weiteren Maßnahmen ermöglicht. Weitere Förderausschreibungen im Rahmen der neuen EU-Förderperiode seien in Vorbereitung.

„Wo immer möglich, müssen wir uns auf den Klimawandel vorbereiten und seine Folgen abpuffern. Klimaanpassung ist existenziell. Es freut mich, dass wir mit dem REACT-EU Klimaresilienz-Programm viele weitere wichtige Maßnahmen zur Klimaanpassung in Kommunen unterstützen können", erklärte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU). Die Europäische Union unterstützt die Mitgliedsstaaten mit dem Programm REACT-EU dabei, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der COVID-19-Pandemie abzumildern.

Zu den bislang ausgesprochenen Bewilligungen im Rahmen des Förderprogrammes zählen beispielsweise die Entsiegelung von Schulhofflächen in der Landeshauptstadt Düsseldorf oder die Entsiegelung von Verkehrsflächen im Stadtgebiet Kempen.

