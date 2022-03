Rechtsgutachten: Von Polen geplanter Oder-Ausbau verstößt gegen Europarecht

Der von Polen angestrebte Ausbau der Oder verstößt gegen das Verschlechterungsverbot der EU-Wasserrahmenrichtlinie und ist mit den Vorgaben zum europäischen Gebietsschutz der FFH-Richtlinie nicht vereinbar. Das hat ein Rechtsgutachten der Umweltkanzlei Baumann Rechtsanwälte festgestellt, teilten die Brandenburger bündnisgrünen Europaabgeordneten Ska Keller und Sergey Lagodinsky mit. Die Grünen/EFA-Fraktion im Europäischen Parlament hatte das Gutachten in Auftrag gegeben.

Das Vorhaben widerspreche auch den Bestimmungen der in der UVP-Richtlinie festgesetzten Anforderungen an Inhalt und Umfang der Umweltverträglichkeitsprüfung und sei mit dem europäischen Artenschutzregime nicht vereinbar, zitieren Keller und Lagodinsky aus dem 90-seitigen Rechtsgutachten. Grundsätzlich hätten die EU-Umweltrechtsexpertinnen und -experten der Kanzlei beim Oderausbau erhebliche Zweifel an der Vereinbarkeit des Vorhabens mit europäischem Umweltrecht. „Ausgehend von diesen Mängeln erscheint das Vorhaben in seiner nunmehr genehmigten Form mit EU-Geldern nicht förderfähig“, habe die Umweltkanzlei resümiert.

Keller und Lagodinsky weisen darauf hin, dass im Februar erste Baustellen auf polnischer Oderseite eingerichtet worden sind. Bei dem Projekt gehe angeblich um Hochwasserschutz. Gleichzeitig sei mehrfach signalisiert worden, dass der Fluss für Schwerlasttransporte schiffbar gemacht werden soll. Finanziert werden soll das Milliardenprojekt auf polnischer Seite unter anderem durch die Weltbank und die Europäische Kommission. Der von Polen vorangetriebene Ausbau der Oder wird allerdings zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Landwirtschaft, des Klimas, der Biodiversität und des Wasserhaushalts führen, warnen die Grünen-Abgeordneten.

