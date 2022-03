Sachsen-Anhalt: 37,6 Mio. Euro für Naturschutz an Gewässern

Das Umweltministerium Sachsen-Anhalt will die Investitionen in den Naturschutz an Seen und Flüssen 2022 deutlich verstärken. Die entsprechende Förderung von Land, Bund und EU soll in Sachsen-Anhalt im Vergleich zum Vorjahr von 15,5 auf 37,6 Millionen Euro mehr als verdoppelt werden, teilte das Ministerium mit. Ebenfalls steigen sollen die Investitionen in den Hochwasserschutz, und zwar um 29,5 Prozent von 73,6 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 95,3 Millionen Euro im laufenden Jahr.

„Der Klimawandel ist auch für unsere Gewässer ein enormer Stresstest. Einerseits werden Starkregen und Hochwasser zunehmen, andererseits sorgen extrem trockene und warme Sommer dafür, dass Wassertemperaturen steigen, kleinere Gewässer austrocknen und Lebensräume schwinden“, sagte Umweltminister Armin Willingmann (SPD).

Die Dürrejahre 2018 bis 2020 hätten aber auch gezeigt, dass natürliche und naturnahe Gewässerabschnitte deutlich widerstandsfähiger gegenüber Klimaeinflüssen seien. Deshalb setze das Land wir verstärkt auf Renaturierung, um die Gewässer dauerhaft als intakten Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu erhalten.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.