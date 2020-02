Rat der EU bestätigt vorläufige Einigung über die Neufassung der Trinkwasserrichtlinie

Der Rat der EU hat die vorläufige Einigung über die Neufassung der Trinkwasserrichtlinie bestätigt. Die Botschafter der EU-Mitgliedstaaten hätten die vorläufige Einigung vom 18. Dezember 2019 im Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) gebilligt, teilte der Rat mit. Damit sei der Weg für die endgültige Verabschiedung frei.

„Unsere Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger ist klar: Trinkwasser ist überall in der EU vollkommen sicher. Die heutige Einigung wird zu einer weiteren Verbesserung der Qualität des Leitungswassers führen. Das ist eine sehr gute Nachricht für alle Europäer“, sagte der kroatische Umwelt- und Energieminister Tomislav Ćorić.

Mit den neuen Vorschriften werden die Qualitätsstandards für Trinkwasser auf den neuesten Stand gebracht und ein kosteneffizienter, risikobasierter Ansatz zur Überwachung der Wasserqualität eingeführt. Die aktualisierten Regeln legen zudem hygienische Mindestanforderungen für Materialien fest, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen, wie zum Beispiel Rohre. Ziel sei es, die Qualität solcher Materialien zu verbessern, um sicherzustellen, dass die menschliche Gesundheit geschützt wird und keine Kontamination stattfindet, betonte der Rat.

